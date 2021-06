Ethiopia reported 196 new coronavirus cases over the past 24 hrs

Latest update from the Ministry of Ethiopia indicates 196 new coronavirus cased had been confirmed across the country over the past 24 hours.

Ethiopia‌‌ ‌‌Coronavirus‌‌ ‌‌update‌‌ ‌‌May 31, 2021

Number‌‌ ‌‌of‌‌ ‌‌tested‌‌ ‌‌people‌‌ ‌‌over‌‌ ‌‌the‌‌ ‌‌past‌‌ ‌‌twenty-four‌‌ ‌‌hours: 3,464

Newly‌‌ ‌‌confirmed‌‌ ‌‌cases: 196

Total‌‌ ‌‌confirmed‌‌ ‌‌cases: 271,541

Active‌‌ ‌‌cases:28,640

Patients‌‌ ‌‌in‌‌ ‌‌the‌‌ ‌‌Intensive‌‌ ‌‌Care‌‌ ‌‌Unit: 399

New‌‌ ‌‌cases‌‌ ‌‌of‌‌ ‌‌recovery: 1,190

Total‌‌ ‌‌registered‌‌ ‌‌recovery: 238,734

New deaths: 10

Total reported‌‌ ‌‌death‌‌ ‌‌so‌‌ ‌‌far:4,165

The‌‌ ‌‌total‌‌ ‌‌number‌‌ ‌‌of‌‌ ‌‌people‌‌ ‌‌tested‌‌ ‌‌so‌‌ ‌‌far: 2,723,959

Vaccinated : 1,813,739

*Two‌‌ ‌‌Coronavirus‌‌ ‌‌patients‌‌ ‌‌were‌‌ ‌‌Japanese‌‌ ‌‌nationals‌‌ ‌‌and‌‌ ‌‌have‌‌ ‌‌returned‌‌‌‌ to‌‌ ‌‌their‌‌ ‌‌country‌‌ ‌‌in‌‌ ‌ March‌‌ ‌‌2020

For Ethiopia Coronavirus data in the past ten days, check out the information below :

Ethiopia‌‌ ‌‌Coronavirus‌‌ ‌‌update‌‌ ‌‌May 30, 2021

Number‌‌ ‌‌of‌‌ ‌‌tested‌‌ ‌‌people‌‌ ‌‌over‌‌ ‌‌the‌‌ ‌‌past‌‌ ‌‌twenty-four‌‌ ‌‌hours: 3,572

Newly‌‌ ‌‌confirmed‌‌ ‌‌cases: 145

Total‌‌ ‌‌confirmed‌‌ ‌‌cases: 271,345

Active‌‌ ‌‌cases:29,644

Patients‌‌ ‌‌in‌‌ ‌‌the‌‌ ‌‌Intensive‌‌ ‌‌Care‌‌ ‌‌Unit: 413

New‌‌ ‌‌cases‌‌ ‌‌of‌‌ ‌‌recovery: 770

Total‌‌ ‌‌registered‌‌ ‌‌recovery: 237,544

New deaths: 12

Total reported‌‌ ‌‌death‌‌ ‌‌so‌‌ ‌‌far: 4,155

The‌‌ ‌‌total‌‌ ‌‌number‌‌ ‌‌of‌‌ ‌‌people‌‌ ‌‌tested‌‌ ‌‌so‌‌ ‌‌far: 2,720,495

Vaccinated : 1,805,006

*Two‌‌ ‌‌Coronavirus‌‌ ‌‌patients‌‌ ‌‌were‌‌ ‌‌Japanese‌‌ ‌‌nationals‌‌ ‌‌and‌‌ ‌‌have‌‌ ‌‌returned‌‌‌‌ to‌‌ ‌‌their‌‌ ‌‌country‌‌ ‌‌in‌‌ ‌ March‌‌ ‌‌2020

Ethiopia‌‌ ‌‌Coronavirus‌‌ ‌‌update‌‌ ‌‌May 29, 2021

Number‌‌ ‌‌of‌‌ ‌‌tested‌‌ ‌‌people‌‌ ‌‌over‌‌ ‌‌the‌‌ ‌‌past‌‌ ‌‌twenty-four‌‌ ‌‌hours: 5,005

Newly‌‌ ‌‌confirmed‌‌ ‌‌cases: 256

Total‌‌ ‌‌confirmed‌‌ ‌‌cases: 271,200

Active‌‌ ‌‌cases: 30,281

Patients‌‌ ‌‌in‌‌ ‌‌the‌‌ ‌‌Intensive‌‌ ‌‌Care‌‌ ‌‌Unit: 422

New‌‌ ‌‌cases‌‌ ‌‌of‌‌ ‌‌recovery: 924

Total‌‌ ‌‌registered‌‌ ‌‌recovery: 236,774

New deaths: 4

Total reported‌‌ ‌‌death‌‌ ‌‌so‌‌ ‌‌far: 4,143

The‌‌ ‌‌total‌‌ ‌‌number‌‌ ‌‌of‌‌ ‌‌people‌‌ ‌‌tested‌‌ ‌‌so‌‌ ‌‌far: 2,716,923

Vaccinated : 1,801,175

*Two‌‌ ‌‌Coronavirus‌‌ ‌‌patients‌‌ ‌‌were‌‌ ‌‌Japanese‌‌ ‌‌nationals‌‌ ‌‌and‌‌ ‌‌have‌‌ ‌‌returned‌‌‌‌ to‌‌ ‌‌their‌‌ ‌‌country‌‌ ‌‌in‌‌ ‌ March‌‌ ‌‌2020

Ethiopia‌‌ ‌‌Coronavirus‌‌ ‌‌update‌‌ ‌‌May 28, 2021

Number‌‌ ‌‌of‌‌ ‌‌tested‌‌ ‌‌people‌‌ ‌‌over‌‌ ‌‌the‌‌ ‌‌past‌‌ ‌‌twenty-four‌‌ ‌‌hours: 5,772

Newly‌‌ ‌‌confirmed‌‌ ‌‌cases: 417

Total‌‌ ‌‌confirmed‌‌ ‌‌cases: 270,944

Active‌‌ ‌‌cases: 30,953

Patients‌‌ ‌‌in‌‌ ‌‌the‌‌ ‌‌Intensive‌‌ ‌‌Care‌‌ ‌‌Unit: 447

New‌‌ ‌‌cases‌‌ ‌‌of‌‌ ‌‌recovery: 1,424

Total‌‌ ‌‌registered‌‌ ‌‌recovery: 235,850

New deaths: 12

Total reported‌‌ ‌‌death‌‌ ‌‌so‌‌ ‌‌far: 4,139

The‌‌ ‌‌total‌‌ ‌‌number‌‌ ‌‌of‌‌ ‌‌people‌‌ ‌‌tested‌‌ ‌‌so‌‌ ‌‌far: 2,711,918

Vaccinated : 1,798,140

*Two‌‌ ‌‌Coronavirus‌‌ ‌‌patients‌‌ ‌‌were‌‌ ‌‌Japanese‌‌ ‌‌nationals‌‌ ‌‌and‌‌ ‌‌have‌‌ ‌‌returned‌‌‌‌ to‌‌ ‌‌their‌‌ ‌‌country‌‌ ‌‌in‌‌ ‌ March‌‌ ‌‌2020

Ethiopia‌‌ ‌‌Coronavirus‌‌ ‌‌update‌‌ ‌‌May 27, 2021

Number‌‌ ‌‌of‌‌ ‌‌tested‌‌ ‌‌people‌‌ ‌‌over‌‌ ‌‌the‌‌ ‌‌past‌‌ ‌‌twenty-four‌‌ ‌‌hours: 5,056

Newly‌‌ ‌‌confirmed‌‌ ‌‌cases: 347

Total‌‌ ‌‌confirmed‌‌ ‌‌cases: 270,527

Active‌‌ ‌‌cases: 31,972

Patients‌‌ ‌‌in‌‌ ‌‌the‌‌ ‌‌Intensive‌‌ ‌‌Care‌‌ ‌‌Unit: 443

New‌‌ ‌‌cases‌‌ ‌‌of‌‌ ‌‌recovery: 1,210

Total‌‌ ‌‌registered‌‌ ‌‌recovery: 234,426

New deaths: 19

Total reported‌‌ ‌‌death‌‌ ‌‌so‌‌ ‌‌far: 4,127

The‌‌ ‌‌total‌‌ ‌‌number‌‌ ‌‌of‌‌ ‌‌people‌‌ ‌‌tested‌‌ ‌‌so‌‌ ‌‌far: 2,706

Vaccinated : 1,784,722

*Two‌‌ ‌‌Coronavirus‌‌ ‌‌patients‌‌ ‌‌were‌‌ ‌‌Japanese‌‌ ‌‌nationals‌‌ ‌‌and‌‌ ‌‌have‌‌ ‌‌returned‌‌‌‌ to‌‌ ‌‌their‌‌ ‌‌country‌‌ ‌‌in‌‌ ‌ March‌‌ ‌‌2020

Ethiopia‌‌ ‌‌Coronavirus‌‌ ‌‌update‌‌ ‌‌May 26, 2021

Number‌‌ ‌‌of‌‌ ‌‌tested‌‌ ‌‌people‌‌ ‌‌over‌‌ ‌‌the‌‌ ‌‌past‌‌ ‌‌twenty-four‌‌ ‌‌hours: 5,027

Newly‌‌ ‌‌confirmed‌‌ ‌‌cases: 398

Total‌‌ ‌‌confirmed‌‌ ‌‌cases: 270,180

Active‌‌ ‌‌cases: 32,854

Patients‌‌ ‌‌in‌‌ ‌‌the‌‌ ‌‌Intensive‌‌ ‌‌Care‌‌ ‌‌Unit: 459

New‌‌ ‌‌cases‌‌ ‌‌of‌‌ ‌‌recovery: 1,581

Total‌‌ ‌‌registered‌‌ ‌‌recovery: 233,216

New deaths: 15

Total reported‌‌ ‌‌death‌‌ ‌‌so‌‌ ‌‌far: 4,108

The‌‌ ‌‌total‌‌ ‌‌number‌‌ ‌‌of‌‌ ‌‌people‌‌ ‌‌tested‌‌ ‌‌so‌‌ ‌‌far: 2,701,090

Vaccinated : 1,738,550

*Two‌‌ ‌‌Coronavirus‌‌ ‌‌patients‌‌ ‌‌were‌‌ ‌‌Japanese‌‌ ‌‌nationals‌‌ ‌‌and‌‌ ‌‌have‌‌ ‌‌returned‌‌‌‌ to‌‌ ‌‌their‌‌ ‌‌country‌‌ ‌‌in‌‌ ‌ March‌‌ ‌‌2020

Ethiopia‌‌ ‌‌Coronavirus‌‌ ‌‌update‌‌ ‌‌May 25, 2021

Number‌‌ ‌‌of‌‌ ‌‌tested‌‌ ‌‌people‌‌ ‌‌over‌‌ ‌‌the‌‌ ‌‌past‌‌ ‌‌twenty-four‌‌ ‌‌hours: 4,823

Newly‌‌ ‌‌confirmed‌‌ ‌‌cases: 282

Total‌‌ ‌‌confirmed‌‌ ‌‌cases: 269,782

Active‌‌ ‌‌cases: 34,052

Patients‌‌ ‌‌in‌‌ ‌‌the‌‌ ‌‌Intensive‌‌ ‌‌Care‌‌ ‌‌Unit: 466

New‌‌ ‌‌cases‌‌ ‌‌of‌‌ ‌‌recovery: 851

Total‌‌ ‌‌registered‌‌ ‌‌recovery: 231,635

New deaths: 9

Total reported‌‌ ‌‌death‌‌ ‌‌so‌‌ ‌‌far: 4,093

The‌‌ ‌‌total‌‌ ‌‌number‌‌ ‌‌of‌‌ ‌‌people‌‌ ‌‌tested‌‌ ‌‌so‌‌ ‌‌far: 2,696,063

Vaccinated : 1,717,481

*Two‌‌ ‌‌Coronavirus‌‌ ‌‌patients‌‌ ‌‌were‌‌ ‌‌Japanese‌‌ ‌‌nationals‌‌ ‌‌and‌‌ ‌‌have‌‌ ‌‌returned‌‌‌‌ to‌‌ ‌‌their‌‌ ‌‌country‌‌ ‌‌in‌‌ ‌ March‌‌ ‌‌2020

Ethiopia‌‌ ‌‌Coronavirus‌‌ ‌‌update‌‌ ‌‌May 24, 2021

Number‌‌ ‌‌of‌‌ ‌‌tested‌‌ ‌‌people‌‌ ‌‌over‌‌ ‌‌the‌‌ ‌‌past‌‌ ‌‌twenty-four‌‌ ‌‌hours: 4,106

Newly‌‌ ‌‌confirmed‌‌ ‌‌cases:306

Total‌‌ ‌‌confirmed‌‌ ‌‌cases: 269,500

Active‌‌ ‌‌cases: 34,630

Patients‌‌ ‌‌in‌‌ ‌‌the‌‌ ‌‌Intensive‌‌ ‌‌Care‌‌ ‌‌Unit: 485

New‌‌ ‌‌cases‌‌ ‌‌of‌‌ ‌‌recovery: 2,027

Total‌‌ ‌‌registered‌‌ ‌‌recovery: 230,784

New deaths: 8

Total reported‌‌ ‌‌death‌‌ ‌‌so‌‌ ‌‌far: 4,084

The‌‌ ‌‌total‌‌ ‌‌number‌‌ ‌‌of‌‌ ‌‌people‌‌ ‌‌tested‌‌ ‌‌so‌‌ ‌‌far: 2,691,240

Vaccinated : 1,684,450

*Two‌‌ ‌‌Coronavirus‌‌ ‌‌patients‌‌ ‌‌were‌‌ ‌‌Japanese‌‌ ‌‌nationals‌‌ ‌‌and‌‌ ‌‌have‌‌ ‌‌returned‌‌‌‌ to‌‌ ‌‌their‌‌ ‌‌country‌‌ ‌‌in‌‌ ‌ March‌‌ ‌‌2020

Ethiopia‌‌ ‌‌Coronavirus‌‌ ‌‌update‌‌ ‌‌May 23, 2021

Number‌‌ ‌‌of‌‌ ‌‌tested‌‌ ‌‌people‌‌ ‌‌over‌‌ ‌‌the‌‌ ‌‌past‌‌ ‌‌twenty-four‌‌ ‌‌hours: 4,376

Newly‌‌ ‌‌confirmed‌‌ ‌‌cases:293

Total‌‌ ‌‌confirmed‌‌ ‌‌cases: 269,194

Active‌‌ ‌‌cases: 36,359

Patients‌‌ ‌‌in‌‌ ‌‌the‌‌ ‌‌Intensive‌‌ ‌‌Care‌‌ ‌‌Unit: 495

New‌‌ ‌‌cases‌‌ ‌‌of‌‌ ‌‌recovery: 1,677

Total‌‌ ‌‌registered‌‌ ‌‌recovery: 228,757

New deaths: 8

Total reported‌‌ ‌‌death‌‌ ‌‌so‌‌ ‌‌far: 4,076

The‌‌ ‌‌total‌‌ ‌‌number‌‌ ‌‌of‌‌ ‌‌people‌‌ ‌‌tested‌‌ ‌‌so‌‌ ‌‌far: 2,687,134

Vaccinated : 1,655,244

*Two‌‌ ‌‌Coronavirus‌‌ ‌‌patients‌‌ ‌‌were‌‌ ‌‌Japanese‌‌ ‌‌nationals‌‌ ‌‌and‌‌ ‌‌have‌‌ ‌‌returned‌‌‌‌ to‌‌ ‌‌their‌‌ ‌‌country‌‌ ‌‌in‌‌ ‌ March‌‌ ‌‌2020

Ethiopia‌‌ ‌‌Coronavirus‌‌ ‌‌update‌‌ ‌‌May 22, 2021

Number‌‌ ‌‌of‌‌ ‌‌tested‌‌ ‌‌people‌‌ ‌‌over‌‌ ‌‌the‌‌ ‌‌past‌‌ ‌‌twenty-four‌‌ ‌‌hours: 5,563

Newly‌‌ ‌‌confirmed‌‌ ‌‌cases: 381

Total‌‌ ‌‌confirmed‌‌ ‌‌cases: 268,901

Active‌‌ ‌‌cases: 37,751

Patients‌‌ ‌‌in‌‌ ‌‌the‌‌ ‌‌Intensive‌‌ ‌‌Care‌‌ ‌‌Unit: 513

New‌‌ ‌‌cases‌‌ ‌‌of‌‌ ‌‌recovery: 1,600

Total‌‌ ‌‌registered‌‌ ‌‌recovery: 227,080

New deaths: 8

Total reported‌‌ ‌‌death‌‌ ‌‌so‌‌ ‌‌far: 4,068

The‌‌ ‌‌total‌‌ ‌‌number‌‌ ‌‌of‌‌ ‌‌people‌‌ ‌‌tested‌‌ ‌‌so‌‌ ‌‌far: 2,682,758

Vaccinated : 1,615,117

*Two‌‌ ‌‌Coronavirus‌‌ ‌‌patients‌‌ ‌‌were‌‌ ‌‌Japanese‌‌ ‌‌nationals‌‌ ‌‌and‌‌ ‌‌have‌‌ ‌‌returned‌‌‌‌ to‌‌ ‌‌their‌‌ ‌‌country‌‌ ‌‌in‌‌ ‌ March‌‌ ‌‌2020

