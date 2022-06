Ethiopia reported 736 new coronavirus cases on Friday

736 new coronavirus case reported across Ethiopia over the past 24 hours, according to the latest status update from the Ministry of Health

Ethiopia Coronavirus update, June 10, 2022

Number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌over‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌past‌‌‌ ‌‌‌twenty-four‌‌‌ ‌‌‌hours:‌ 7,042

Newly‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 736

Total‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 477,742

Active‌‌‌ ‌‌‌cases: 13,637

Patients‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌Intensive‌‌‌ ‌‌‌Care‌‌‌ ‌‌‌Unit:‌ 22

New‌‌‌ ‌‌‌cases‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 95

Total‌‌‌ ‌‌‌registered‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 456,587

New‌ ‌deaths:‌ 0

Total‌ ‌reported‌‌‌ ‌‌‌death‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far:‌ 7,516

The‌‌‌ ‌‌‌total‌‌‌ ‌‌‌number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far: 4,975,718

Vaccinated‌ ‌:‌ 24,744,667

*Two‌‌‌ ‌‌‌Coronavirus‌‌‌ ‌‌‌patients‌‌‌ ‌‌‌were‌‌‌ ‌‌‌Japanese‌‌‌ ‌‌‌nationals‌‌‌ ‌‌‌and‌‌‌ ‌‌‌have‌‌‌ ‌‌‌returned‌‌‌‌‌ ‌to‌‌‌ ‌‌‌their‌‌‌ ‌‌‌country‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌ ‌March‌‌‌ ‌‌‌2020

For Coronavirus updates in the past few weeks ,see below

Ethiopia Coronavirus update, June 9, 2022

Number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌over‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌past‌‌‌ ‌‌‌twenty-four‌‌‌ ‌‌‌hours:‌ 5,626

Newly‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 608

Total‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 477,006

Active‌‌‌ ‌‌‌cases: 12,996

Patients‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌Intensive‌‌‌ ‌‌‌Care‌‌‌ ‌‌‌Unit:‌ 22

New‌‌‌ ‌‌‌cases‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 78

Total‌‌‌ ‌‌‌registered‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 456,492

New‌ ‌deaths:‌ 0

Total‌ ‌reported‌‌‌ ‌‌‌death‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far:‌ 7,516

The‌‌‌ ‌‌‌total‌‌‌ ‌‌‌number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far: 4,968,676

Vaccinated‌ ‌:‌ 24,534,697

*Two‌‌‌ ‌‌‌Coronavirus‌‌‌ ‌‌‌patients‌‌‌ ‌‌‌were‌‌‌ ‌‌‌Japanese‌‌‌ ‌‌‌nationals‌‌‌ ‌‌‌and‌‌‌ ‌‌‌have‌‌‌ ‌‌‌returned‌‌‌‌‌ ‌to‌‌‌ ‌‌‌their‌‌‌ ‌‌‌country‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌ ‌March‌‌‌ ‌‌‌2020

Ethiopia Coronavirus update, June 8, 2022

Number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌over‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌past‌‌‌ ‌‌‌twenty-four‌‌‌ ‌‌‌hours:‌ 4,678

Newly‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 634

Total‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 476,398

Active‌‌‌ ‌‌‌cases: 12,466

Patients‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌Intensive‌‌‌ ‌‌‌Care‌‌‌ ‌‌‌Unit:‌ 16

New‌‌‌ ‌‌‌cases‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 40

Total‌‌‌ ‌‌‌registered‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 456,414

New‌ ‌deaths:‌ 1

Total‌ ‌reported‌‌‌ ‌‌‌death‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far:‌ 7,516

The‌‌‌ ‌‌‌total‌‌‌ ‌‌‌number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far: 4,963,050

Vaccinated‌ ‌:‌ 24,534,697

*Two‌‌‌ ‌‌‌Coronavirus‌‌‌ ‌‌‌patients‌‌‌ ‌‌‌were‌‌‌ ‌‌‌Japanese‌‌‌ ‌‌‌nationals‌‌‌ ‌‌‌and‌‌‌ ‌‌‌have‌‌‌ ‌‌‌returned‌‌‌‌‌ ‌to‌‌‌ ‌‌‌their‌‌‌ ‌‌‌country‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌ ‌March‌‌‌ ‌‌‌2020

Ethiopia Coronavirus update, June 7, 2022

Number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌over‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌past‌‌‌ ‌‌‌twenty-four‌‌‌ ‌‌‌hours:‌ 4,062

Newly‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 443

Total‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 475,764

Active‌‌‌ ‌‌‌cases: 11,873

Patients‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌Intensive‌‌‌ ‌‌‌Care‌‌‌ ‌‌‌Unit:‌ 14

New‌‌‌ ‌‌‌cases‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 42

Total‌‌‌ ‌‌‌registered‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 456,374

New‌ ‌deaths:‌ 0

Total‌ ‌reported‌‌‌ ‌‌‌death‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far:‌ 7,515

The‌‌‌ ‌‌‌total‌‌‌ ‌‌‌number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far: 4,958,372

Vaccinated‌ ‌:‌ 24,534,697

*Two‌‌‌ ‌‌‌Coronavirus‌‌‌ ‌‌‌patients‌‌‌ ‌‌‌were‌‌‌ ‌‌‌Japanese‌‌‌ ‌‌‌nationals‌‌‌ ‌‌‌and‌‌‌ ‌‌‌have‌‌‌ ‌‌‌returned‌‌‌‌‌ ‌to‌‌‌ ‌‌‌their‌‌‌ ‌‌‌country‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌ ‌March‌‌‌ ‌‌‌2020

Ethiopia Coronavirus update, June 6, 2022

Number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌over‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌past‌‌‌ ‌‌‌twenty-four‌‌‌ ‌‌‌hours:‌ 3,356

Newly‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 309

Total‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 475,321

Active‌‌‌ ‌‌‌cases: 11,472

Patients‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌Intensive‌‌‌ ‌‌‌Care‌‌‌ ‌‌‌Unit:‌ 12

New‌‌‌ ‌‌‌cases‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 151

Total‌‌‌ ‌‌‌registered‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 456,332

New‌ ‌deaths:‌ 0

Total‌ ‌reported‌‌‌ ‌‌‌death‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far:‌ 7,515

The‌‌‌ ‌‌‌total‌‌‌ ‌‌‌number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far: 4,954,310

Vaccinated‌ ‌:‌ 24,534,697

*Two‌‌‌ ‌‌‌Coronavirus‌‌‌ ‌‌‌patients‌‌‌ ‌‌‌were‌‌‌ ‌‌‌Japanese‌‌‌ ‌‌‌nationals‌‌‌ ‌‌‌and‌‌‌ ‌‌‌have‌‌‌ ‌‌‌returned‌‌‌‌‌ ‌to‌‌‌ ‌‌‌their‌‌‌ ‌‌‌country‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌ ‌March‌‌‌ ‌‌‌2020

Ethiopia Coronavirus update, June 5, 2022

Number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌over‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌past‌‌‌ ‌‌‌twenty-four‌‌‌ ‌‌‌hours:‌ 3,135

Newly‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 297

Total‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 475,012

Active‌‌‌ ‌‌‌cases: 11,314

Patients‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌Intensive‌‌‌ ‌‌‌Care‌‌‌ ‌‌‌Unit:‌ 14

New‌‌‌ ‌‌‌cases‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 32

Total‌‌‌ ‌‌‌registered‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 456,181

New‌ ‌deaths:‌ 0

Total‌ ‌reported‌‌‌ ‌‌‌death‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far:‌ 7,515

The‌‌‌ ‌‌‌total‌‌‌ ‌‌‌number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far: 4,950,954

Vaccinated‌ ‌:‌ 24,534,697

*Two‌‌‌ ‌‌‌Coronavirus‌‌‌ ‌‌‌patients‌‌‌ ‌‌‌were‌‌‌ ‌‌‌Japanese‌‌‌ ‌‌‌nationals‌‌‌ ‌‌‌and‌‌‌ ‌‌‌have‌‌‌ ‌‌‌returned‌‌‌‌‌ ‌to‌‌‌ ‌‌‌their‌‌‌ ‌‌‌country‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌ ‌March‌‌‌ ‌‌‌2020

Ethiopia Coronavirus update, June 4, 2022

Number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌over‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌past‌‌‌ ‌‌‌twenty-four‌‌‌ ‌‌‌hours:‌ 6,716

Newly‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 736

Total‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 474,715

Active‌‌‌ ‌‌‌cases: 11,049

Patients‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌Intensive‌‌‌ ‌‌‌Care‌‌‌ ‌‌‌Unit:‌ 14

New‌‌‌ ‌‌‌cases‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 53

Total‌‌‌ ‌‌‌registered‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 456,149

New‌ ‌deaths:‌ 1

Total‌ ‌reported‌‌‌ ‌‌‌death‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far:‌ 7,515

The‌‌‌ ‌‌‌total‌‌‌ ‌‌‌number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far: 4,947,819

Vaccinated‌ ‌:‌ 24,534,697

*Two‌‌‌ ‌‌‌Coronavirus‌‌‌ ‌‌‌patients‌‌‌ ‌‌‌were‌‌‌ ‌‌‌Japanese‌‌‌ ‌‌‌nationals‌‌‌ ‌‌‌and‌‌‌ ‌‌‌have‌‌‌ ‌‌‌returned‌‌‌‌‌ ‌to‌‌‌ ‌‌‌their‌‌‌ ‌‌‌country‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌ ‌March‌‌‌ ‌‌‌2020

Ethiopia Coronavirus update, June 3, 2022

Number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌over‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌past‌‌‌ ‌‌‌twenty-four‌‌‌ ‌‌‌hours:‌ 4,309

Newly‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 344

Total‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌473,979

Active‌‌‌ ‌‌‌cases: 10,367

Patients‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌Intensive‌‌‌ ‌‌‌Care‌‌‌ ‌‌‌Unit:‌ 15

New‌‌‌ ‌‌‌cases‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 37

Total‌‌‌ ‌‌‌registered‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 456,096

New‌ ‌deaths:‌ 0

Total‌ ‌reported‌‌‌ ‌‌‌death‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far:‌ 7,514

The‌‌‌ ‌‌‌total‌‌‌ ‌‌‌number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far: 4,941,103

Vaccinated‌ ‌:‌ 24,534,697

*Two‌‌‌ ‌‌‌Coronavirus‌‌‌ ‌‌‌patients‌‌‌ ‌‌‌were‌‌‌ ‌‌‌Japanese‌‌‌ ‌‌‌nationals‌‌‌ ‌‌‌and‌‌‌ ‌‌‌have‌‌‌ ‌‌‌returned‌‌‌‌‌ ‌to‌‌‌ ‌‌‌their‌‌‌ ‌‌‌country‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌ ‌March‌‌‌ ‌‌‌2020

Ethiopia Coronavirus update, June 2, 2022

Number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌over‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌past‌‌‌ ‌‌‌twenty-four‌‌‌ ‌‌‌hours:‌ 7,126

Newly‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 447

Total‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 473, 635

Active‌‌‌ ‌‌‌cases: 10,060

Patients‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌Intensive‌‌‌ ‌‌‌Care‌‌‌ ‌‌‌Unit:‌ 12

New‌‌‌ ‌‌‌cases‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 65

Total‌‌‌ ‌‌‌registered‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 456,059

New‌ ‌deaths:‌ 1

Total‌ ‌reported‌‌‌ ‌‌‌death‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far:‌ 7,514

The‌‌‌ ‌‌‌total‌‌‌ ‌‌‌number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far: 4,936,794

Vaccinated‌ ‌:‌ 24,534,697

*Two‌‌‌ ‌‌‌Coronavirus‌‌‌ ‌‌‌patients‌‌‌ ‌‌‌were‌‌‌ ‌‌‌Japanese‌‌‌ ‌‌‌nationals‌‌‌ ‌‌‌and‌‌‌ ‌‌‌have‌‌‌ ‌‌‌returned‌‌‌‌‌ ‌to‌‌‌ ‌‌‌their‌‌‌ ‌‌‌country‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌ ‌March‌‌‌ ‌‌‌2020

Ethiopia Coronavirus update, June 1, 2022

Number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌over‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌past‌‌‌ ‌‌‌twenty-four‌‌‌ ‌‌‌hours:‌ 9,585

Newly‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 445

Total‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 473,188

Active‌‌‌ ‌‌‌cases: 9,679

Patients‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌Intensive‌‌‌ ‌‌‌Care‌‌‌ ‌‌‌Unit:‌ 12

New‌‌‌ ‌‌‌cases‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 4

Total‌‌‌ ‌‌‌registered‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 455,994

New‌ ‌deaths :‌ 0

Total‌ ‌reported‌‌‌ ‌‌‌death‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far:‌ 7,513

The‌‌‌ ‌‌‌total‌‌‌ ‌‌‌number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far: 4,929,668

Vaccinated‌ ‌:‌ 24,534,697

*Two‌‌‌ ‌‌‌Coronavirus‌‌‌ ‌‌‌patients‌‌‌ ‌‌‌were‌‌‌ ‌‌‌Japanese‌‌‌ ‌‌‌nationals‌‌‌ ‌‌‌and‌‌‌ ‌‌‌have‌‌‌ ‌‌‌returned‌‌‌‌‌ ‌to‌‌‌ ‌‌‌their‌‌‌ ‌‌‌country‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌ ‌March‌‌‌ ‌‌‌2020

Ethiopia Coronavirus update, May 31, 2022

Number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌over‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌past‌‌‌ ‌‌‌twenty-four‌‌‌ ‌‌‌hours:‌ 6,666

Newly‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 296

Total‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 472,743

Active‌‌‌ ‌‌‌cases: 9,238

Patients‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌Intensive‌‌‌ ‌‌‌Care‌‌‌ ‌‌‌Unit:‌ 12

New‌‌‌ ‌‌‌cases‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 24

Total‌‌‌ ‌‌‌registered‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 455,990

New‌ ‌deaths :‌ 0

Total‌ ‌reported‌‌‌ ‌‌‌death‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far:‌ 7,513

The‌‌‌ ‌‌‌total‌‌‌ ‌‌‌number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far: 4,920,083

Vaccinated‌ ‌:‌ 24,534,697

*Two‌‌‌ ‌‌‌Coronavirus‌‌‌ ‌‌‌patients‌‌‌ ‌‌‌were‌‌‌ ‌‌‌Japanese‌‌‌ ‌‌‌nationals‌‌‌ ‌‌‌and‌‌‌ ‌‌‌have‌‌‌ ‌‌‌returned‌‌‌‌‌ ‌to‌‌‌ ‌‌‌their‌‌‌ ‌‌‌country‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌ ‌March‌‌‌ ‌‌‌2020

Ethiopia Coronavirus update, May 30, 2022

Number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌over‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌past‌‌‌ ‌‌‌twenty-four‌‌‌ ‌‌‌hours:‌ 3,672

Newly‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 101

Total‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 472,447

Active‌‌‌ ‌‌‌cases: 8,966

Patients‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌Intensive‌‌‌ ‌‌‌Care‌‌‌ ‌‌‌Unit:‌ 12

New‌‌‌ ‌‌‌cases‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 20

Total‌‌‌ ‌‌‌registered‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 455,966

New‌ ‌deaths:‌ 0

Total‌ ‌reported‌‌‌ ‌‌‌death‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far:‌ 7,513

The‌‌‌ ‌‌‌total‌‌‌ ‌‌‌number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far: 4,913, 417

Vaccinated‌ ‌:‌ 24,534,697

*Two‌‌‌ ‌‌‌Coronavirus‌‌‌ ‌‌‌patients‌‌‌ ‌‌‌were‌‌‌ ‌‌‌Japanese‌‌‌ ‌‌‌nationals‌‌‌ ‌‌‌and‌‌‌ ‌‌‌have‌‌‌ ‌‌‌returned‌‌‌‌‌ ‌to‌‌‌ ‌‌‌their‌‌‌ ‌‌‌country‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌ ‌March‌‌‌ ‌‌‌2020

Ethiopia Coronavirus update, May 29, 2022

Number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌over‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌past‌‌‌ ‌‌‌twenty-four‌‌‌ ‌‌‌hours:‌ 5,303

Newly‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 114

Total‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 472,346

Active‌‌‌ ‌‌‌cases: 8,885

Patients‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌Intensive‌‌‌ ‌‌‌Care‌‌‌ ‌‌‌Unit:‌ 12

New‌‌‌ ‌‌‌cases‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 11

Total‌‌‌ ‌‌‌registered‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 455,946

New‌ ‌deaths:‌ 0

Total‌ ‌reported‌‌‌ ‌‌‌death‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far:‌ 7,513

The‌‌‌ ‌‌‌total‌‌‌ ‌‌‌number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far: 4,909,745

Vaccinated‌ ‌:‌ 24,534,697

*Two‌‌‌ ‌‌‌Coronavirus‌‌‌ ‌‌‌patients‌‌‌ ‌‌‌were‌‌‌ ‌‌‌Japanese‌‌‌ ‌‌‌nationals‌‌‌ ‌‌‌and‌‌‌ ‌‌‌have‌‌‌ ‌‌‌returned‌‌‌‌‌ ‌to‌‌‌ ‌‌‌their‌‌‌ ‌‌‌country‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌ ‌March‌‌‌ ‌‌‌2020

Ethiopia Coronavirus update, May 28, 2022

Number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌over‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌past‌‌‌ ‌‌‌twenty-four‌‌‌ ‌‌‌hours:‌ 6,628

Newly‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 184

Total‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 472,232

Active‌‌‌ ‌‌‌cases: 8,782

Patients‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌Intensive‌‌‌ ‌‌‌Care‌‌‌ ‌‌‌Unit:‌ 13

New‌‌‌ ‌‌‌cases‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 80

Total‌‌‌ ‌‌‌registered‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 455,935

New‌ ‌deaths:‌ 0

Total‌ ‌reported‌‌‌ ‌‌‌death‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far:‌ 7,513

The‌‌‌ ‌‌‌total‌‌‌ ‌‌‌number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far: 4,904,442

Vaccinated‌ ‌:‌ 24,534,697

*Two‌‌‌ ‌‌‌Coronavirus‌‌‌ ‌‌‌patients‌‌‌ ‌‌‌were‌‌‌ ‌‌‌Japanese‌‌‌ ‌‌‌nationals‌‌‌ ‌‌‌and‌‌‌ ‌‌‌have‌‌‌ ‌‌‌returned‌‌‌‌‌ ‌to‌‌‌ ‌‌‌their‌‌‌ ‌‌‌country‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌ ‌March‌‌‌ ‌‌‌2020

Ethiopia Coronavirus update, May 27, 2022

Number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌over‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌past‌‌‌ ‌‌‌twenty-four‌‌‌ ‌‌‌hours:‌ 6,934

Newly‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 169

Total‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 472,048

Active‌‌‌ ‌‌‌cases: 8,678

Patients‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌Intensive‌‌‌ ‌‌‌Care‌‌‌ ‌‌‌Unit:‌ 13

New‌‌‌ ‌‌‌cases‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 10

Total‌‌‌ ‌‌‌registered‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 455,855

New‌ ‌deaths:‌ 0

Total‌ ‌reported‌‌‌ ‌‌‌death‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far:‌ 7,513

The‌‌‌ ‌‌‌total‌‌‌ ‌‌‌number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far: 4,897,814

Vaccinated‌ ‌:‌ 24,534,697

*Two‌‌‌ ‌‌‌Coronavirus‌‌‌ ‌‌‌patients‌‌‌ ‌‌‌were‌‌‌ ‌‌‌Japanese‌‌‌ ‌‌‌nationals‌‌‌ ‌‌‌and‌‌‌ ‌‌‌have‌‌‌ ‌‌‌returned‌‌‌‌‌ ‌to‌‌‌ ‌‌‌their‌‌‌ ‌‌‌country‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌ ‌March‌‌‌ ‌‌‌2020

Ethiopia Coronavirus update, May 26, 2022

Number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌over‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌past‌‌‌ ‌‌‌twenty-four‌‌‌ ‌‌‌hours:‌ 8,431

Newly‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 201

Total‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 471,879

Active‌‌‌ ‌‌‌cases: 8,516

Patients‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌Intensive‌‌‌ ‌‌‌Care‌‌‌ ‌‌‌Unit:‌ 13

New‌‌‌ ‌‌‌cases‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 13

Total‌‌‌ ‌‌‌registered‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 455,845

New‌ ‌deaths:‌ 0

Total‌ ‌reported‌‌‌ ‌‌‌death‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far:‌ 7,513

The‌‌‌ ‌‌‌total‌‌‌ ‌‌‌number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far: 4,890,880

Vaccinated‌ ‌:‌ 24,534,697

*Two‌‌‌ ‌‌‌Coronavirus‌‌‌ ‌‌‌patients‌‌‌ ‌‌‌were‌‌‌ ‌‌‌Japanese‌‌‌ ‌‌‌nationals‌‌‌ ‌‌‌and‌‌‌ ‌‌‌have‌‌‌ ‌‌‌returned‌‌‌‌‌ ‌to‌‌‌ ‌‌‌their‌‌‌ ‌‌‌country‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌ ‌March‌‌‌ ‌‌‌2020

Ethiopia Coronavirus update, May 25, 2022

Number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌over‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌past‌‌‌ ‌‌‌twenty-four‌‌‌ ‌‌‌hours:‌ 5,545

Newly‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 151

Total‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 471,678

Active‌‌‌ ‌‌‌cases: 8,331

Patients‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌Intensive‌‌‌ ‌‌‌Care‌‌‌ ‌‌‌Unit:‌ 12

New‌‌‌ ‌‌‌cases‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 13

Total‌‌‌ ‌‌‌registered‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 455,832

New‌ ‌deaths:‌ 1

Total‌ ‌reported‌‌‌ ‌‌‌death‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far:‌ 7,513

The‌‌‌ ‌‌‌total‌‌‌ ‌‌‌number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far: 4,882,449

Vaccinated‌ ‌:‌ 24,534,697

*Two‌‌‌ ‌‌‌Coronavirus‌‌‌ ‌‌‌patients‌‌‌ ‌‌‌were‌‌‌ ‌‌‌Japanese‌‌‌ ‌‌‌nationals‌‌‌ ‌‌‌and‌‌‌ ‌‌‌have‌‌‌ ‌‌‌returned‌‌‌‌‌ ‌to‌‌‌ ‌‌‌their‌‌‌ ‌‌‌country‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌ ‌March‌‌‌ ‌‌‌2020

Ethiopia Coronavirus update, May 24, 2022

Number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌over‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌past‌‌‌ ‌‌‌twenty-four‌‌‌ ‌‌‌hours:‌ 5,289

Newly‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 104

Total‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 471,527

Active‌‌‌ ‌‌‌cases: 8,194

Patients‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌Intensive‌‌‌ ‌‌‌Care‌‌‌ ‌‌‌Unit:‌ 10

New‌‌‌ ‌‌‌cases‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 4

Total‌‌‌ ‌‌‌registered‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 455,819

New‌ ‌deaths:‌ 0

Total‌ ‌reported‌‌‌ ‌‌‌death‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far:‌ 7,512

The‌‌‌ ‌‌‌total‌‌‌ ‌‌‌number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far: 4,876,904

Vaccinated‌ ‌:‌ 24,534,697

*Two‌‌‌ ‌‌‌Coronavirus‌‌‌ ‌‌‌patients‌‌‌ ‌‌‌were‌‌‌ ‌‌‌Japanese‌‌‌ ‌‌‌nationals‌‌‌ ‌‌‌and‌‌‌ ‌‌‌have‌‌‌ ‌‌‌returned‌‌‌‌‌ ‌to‌‌‌ ‌‌‌their‌‌‌ ‌‌‌country‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌ ‌March‌‌‌ ‌‌‌2020

Ethiopia Coronavirus update, May 23, 2022

Number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌over‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌past‌‌‌ ‌‌‌twenty-four‌‌‌ ‌‌‌hours:‌ 3,832

Newly‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 50

Total‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 471,423

Active‌‌‌ ‌‌‌cases: 8,094

Patients‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌Intensive‌‌‌ ‌‌‌Care‌‌‌ ‌‌‌Unit:‌ 10

New‌‌‌ ‌‌‌cases‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 5

Total‌‌‌ ‌‌‌registered‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 455,815

New‌ ‌deaths:‌ 0

Total‌ ‌reported‌‌‌ ‌‌‌death‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far:‌ 7,512

The‌‌‌ ‌‌‌total‌‌‌ ‌‌‌number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far: 4,871,615

Vaccinated‌ ‌:‌ 24,534,697

*Two‌‌‌ ‌‌‌Coronavirus‌‌‌ ‌‌‌patients‌‌‌ ‌‌‌were‌‌‌ ‌‌‌Japanese‌‌‌ ‌‌‌nationals‌‌‌ ‌‌‌and‌‌‌ ‌‌‌have‌‌‌ ‌‌‌returned‌‌‌‌‌ ‌to‌‌‌ ‌‌‌their‌‌‌ ‌‌‌country‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌ ‌March‌‌‌ ‌‌‌2020

Ethiopia Coronavirus update, May 22, 2022

Number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌over‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌past‌‌‌ ‌‌‌twenty-four‌‌‌ ‌‌‌hours:‌ 2,352

Newly‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 30

Total‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 471,373

Active‌‌‌ ‌‌‌cases: 8,049

Patients‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌Intensive‌‌‌ ‌‌‌Care‌‌‌ ‌‌‌Unit:‌ 6

New‌‌‌ ‌‌‌cases‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 0

Total‌‌‌ ‌‌‌registered‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 455,810

New‌ ‌deaths:‌ 0

Total‌ ‌reported‌‌‌ ‌‌‌death‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far:‌ 7,512

The‌‌‌ ‌‌‌total‌‌‌ ‌‌‌number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far: 4,867,783

Vaccinated‌ ‌:‌ 24,534,697

*Two‌‌‌ ‌‌‌Coronavirus‌‌‌ ‌‌‌patients‌‌‌ ‌‌‌were‌‌‌ ‌‌‌Japanese‌‌‌ ‌‌‌nationals‌‌‌ ‌‌‌and‌‌‌ ‌‌‌have‌‌‌ ‌‌‌returned‌‌‌‌‌ ‌to‌‌‌ ‌‌‌their‌‌‌ ‌‌‌country‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌ ‌March‌‌‌ ‌‌‌2020

Ethiopia Coronavirus update, May 21, 2022

Number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌over‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌past‌‌‌ ‌‌‌twenty-four‌‌‌ ‌‌‌hours:‌ 5,444

Newly‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 116

Total‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 471,343

Active‌‌‌ ‌‌‌cases: 8,019

Patients‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌Intensive‌‌‌ ‌‌‌Care‌‌‌ ‌‌‌Unit:‌ 6

New‌‌‌ ‌‌‌cases‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 0

Total‌‌‌ ‌‌‌registered‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 455,810

New‌ ‌deaths:‌ 0

Total‌ ‌reported‌‌‌ ‌‌‌death‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far:‌ 7,512

The‌‌‌ ‌‌‌total‌‌‌ ‌‌‌number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far: 4,865,431

Vaccinated‌ ‌:‌ 24,534,697

*Two‌‌‌ ‌‌‌Coronavirus‌‌‌ ‌‌‌patients‌‌‌ ‌‌‌were‌‌‌ ‌‌‌Japanese‌‌‌ ‌‌‌nationals‌‌‌ ‌‌‌and‌‌‌ ‌‌‌have‌‌‌ ‌‌‌returned‌‌‌‌‌ ‌to‌‌‌ ‌‌‌their‌‌‌ ‌‌‌country‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌ ‌March‌‌‌ ‌‌‌2020

Ethiopia Coronavirus update, May 20, 2022

Number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌over‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌past‌‌‌ ‌‌‌twenty-four‌‌‌ ‌‌‌hours:‌ 4,597

Newly‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 82

Total‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 471,227

Active‌‌‌ ‌‌‌cases: 7,903

Patients‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌Intensive‌‌‌ ‌‌‌Care‌‌‌ ‌‌‌Unit:‌ 6

New‌‌‌ ‌‌‌cases‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 1

Total‌‌‌ ‌‌‌registered‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 455,810

New‌ ‌deaths:‌ 0

Total‌ ‌reported‌‌‌ ‌‌‌death‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far:‌ 7,512

The‌‌‌ ‌‌‌total‌‌‌ ‌‌‌number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far: 4,859,987

Vaccinated‌ ‌:‌ 24,534,697

*Two‌‌‌ ‌‌‌Coronavirus‌‌‌ ‌‌‌patients‌‌‌ ‌‌‌were‌‌‌ ‌‌‌Japanese‌‌‌ ‌‌‌nationals‌‌‌ ‌‌‌and‌‌‌ ‌‌‌have‌‌‌ ‌‌‌returned‌‌‌‌‌ ‌to‌‌‌ ‌‌‌their‌‌‌ ‌‌‌country‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌ ‌March‌‌‌ ‌‌‌2020

Ethiopia Coronavirus update, May 19, 2022

Number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌over‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌past‌‌‌ ‌‌‌twenty-four‌‌‌ ‌‌‌hours:‌ 4,551

Newly‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 56

Total‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 471,145

Active‌‌‌ ‌‌‌cases: 7,822

Patients‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌Intensive‌‌‌ ‌‌‌Care‌‌‌ ‌‌‌Unit:‌ 6

New‌‌‌ ‌‌‌cases‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 1

Total‌‌‌ ‌‌‌registered‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 455,809

New‌ ‌deaths:‌ 0

Total‌ ‌reported‌‌‌ ‌‌‌death‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far:‌ 1

The‌‌‌ ‌‌‌total‌‌‌ ‌‌‌number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far: 4,855,390

Vaccinated‌ ‌:‌ 29,449,341

*Two‌‌‌ ‌‌‌Coronavirus‌‌‌ ‌‌‌patients‌‌‌ ‌‌‌were‌‌‌ ‌‌‌Japanese‌‌‌ ‌‌‌nationals‌‌‌ ‌‌‌and‌‌‌ ‌‌‌have‌‌‌ ‌‌‌returned‌‌‌‌‌ ‌to‌‌‌ ‌‌‌their‌‌‌ ‌‌‌country‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌ ‌March‌‌‌ ‌‌‌2020

Ethiopia Coronavirus update, May 18, 2022

Number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌over‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌past‌‌‌ ‌‌‌twenty-four‌‌‌ ‌‌‌hours:‌ 4,118

Newly‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 49

Total‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 471,089

Active‌‌‌ ‌‌‌cases: 7,767

Patients‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌Intensive‌‌‌ ‌‌‌Care‌‌‌ ‌‌‌Unit:‌ 6

New‌‌‌ ‌‌‌cases‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 2

Total‌‌‌ ‌‌‌registered‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 455,808

New‌ ‌deaths:‌ 0

Total‌ ‌reported‌‌‌ ‌‌‌death‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far:‌ 7,512

The‌‌‌ ‌‌‌total‌‌‌ ‌‌‌number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far: 455,808

Vaccinated‌ ‌:‌ 24,534,697

*Two‌‌‌ ‌‌‌Coronavirus‌‌‌ ‌‌‌patients‌‌‌ ‌‌‌were‌‌‌ ‌‌‌Japanese‌‌‌ ‌‌‌nationals‌‌‌ ‌‌‌and‌‌‌ ‌‌‌have‌‌‌ ‌‌‌returned‌‌‌‌‌ ‌to‌‌‌ ‌‌‌their‌‌‌ ‌‌‌country‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌ ‌March‌‌‌ ‌‌‌2020

Ethiopia Coronavirus update, May 17, 2022

Number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌over‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌past‌‌‌ ‌‌‌twenty-four‌‌‌ ‌‌‌hours:‌ 4,954

Newly‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 49

Total‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 471,040

Active‌‌‌ ‌‌‌cases: 7,720

Patients‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌Intensive‌‌‌ ‌‌‌Care‌‌‌ ‌‌‌Unit:‌ 6

New‌‌‌ ‌‌‌cases‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 48

Total‌‌‌ ‌‌‌registered‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 455,806

New‌ ‌deaths:‌ 0

Total‌ ‌reported‌‌‌ ‌‌‌death‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far:‌ 7,512

The‌‌‌ ‌‌‌total‌‌‌ ‌‌‌number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far: 4,846,721

Vaccinated‌ ‌:‌ 24,534,697

*Two‌‌‌ ‌‌‌Coronavirus‌‌‌ ‌‌‌patients‌‌‌ ‌‌‌were‌‌‌ ‌‌‌Japanese‌‌‌ ‌‌‌nationals‌‌‌ ‌‌‌and‌‌‌ ‌‌‌have‌‌‌ ‌‌‌returned‌‌‌‌‌ ‌to‌‌‌ ‌‌‌their‌‌‌ ‌‌‌country‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌ ‌March‌‌‌ ‌‌‌2020

Ethiopia Coronavirus update, May 16, 2022

Number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌over‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌past‌‌‌ ‌‌‌twenty-four‌‌‌ ‌‌‌hours:‌ 2,785

Newly‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 42

Total‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 470,991

Active‌‌‌ ‌‌‌cases: 7,719

Patients‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌Intensive‌‌‌ ‌‌‌Care‌‌‌ ‌‌‌Unit:‌ 6

New‌‌‌ ‌‌‌cases‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 1

Total‌‌‌ ‌‌‌registered‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 455,758

New‌ ‌deaths:‌ 2

Total‌ ‌reported‌‌‌ ‌‌‌death‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far:‌ 7,512

The‌‌‌ ‌‌‌total‌‌‌ ‌‌‌number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far: 4,841,767

Vaccinated‌ ‌:‌ 24,534,697

*Two‌‌‌ ‌‌‌Coronavirus‌‌‌ ‌‌‌patients‌‌‌ ‌‌‌were‌‌‌ ‌‌‌Japanese‌‌‌ ‌‌‌nationals‌‌‌ ‌‌‌and‌‌‌ ‌‌‌have‌‌‌ ‌‌‌returned‌‌‌‌‌ ‌to‌‌‌ ‌‌‌their‌‌‌ ‌‌‌country‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌ ‌March‌‌‌ ‌‌‌2020

Ethiopia Coronavirus update, May 15, 2022

Number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌over‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌past‌‌‌ ‌‌‌twenty-four‌‌‌ ‌‌‌hours:‌ 2,618

Newly‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 12

Total‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 470,949

Active‌‌‌ ‌‌‌cases: 7,680

Patients‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌Intensive‌‌‌ ‌‌‌Care‌‌‌ ‌‌‌Unit:‌ 8

New‌‌‌ ‌‌‌cases‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 0

Total‌‌‌ ‌‌‌registered‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 455,757

New‌ ‌deaths:‌ 0

Total‌ ‌reported‌‌‌ ‌‌‌death‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far:‌ 7,510

The‌‌‌ ‌‌‌total‌‌‌ ‌‌‌number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far: 4,838,982

Vaccinated‌ ‌:‌ 24,534,697

*Two‌‌‌ ‌‌‌Coronavirus‌‌‌ ‌‌‌patients‌‌‌ ‌‌‌were‌‌‌ ‌‌‌Japanese‌‌‌ ‌‌‌nationals‌‌‌ ‌‌‌and‌‌‌ ‌‌‌have‌‌‌ ‌‌‌returned‌‌‌‌‌ ‌to‌‌‌ ‌‌‌their‌‌‌ ‌‌‌country‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌ ‌March‌‌‌ ‌‌‌2020

Ethiopia Coronavirus update, May 14, 2022

Number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌over‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌past‌‌‌ ‌‌‌twenty-four‌‌‌ ‌‌‌hours:‌3,695

Newly‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 38

Total‌‌‌ ‌‌‌confirmed‌‌‌ ‌‌‌cases:‌ 470,937

Active‌‌‌ ‌‌‌cases: 7,668

Patients‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌the‌‌‌ ‌‌‌Intensive‌‌‌ ‌‌‌Care‌‌‌ ‌‌‌Unit:‌ 8

New‌‌‌ ‌‌‌cases‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 2

Total‌‌‌ ‌‌‌registered‌‌‌ ‌‌‌recovery:‌ 455,757

New‌ ‌deaths:‌ 0

Total‌ ‌reported‌‌‌ ‌‌‌death‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far:‌ 7,510

The‌‌‌ ‌‌‌total‌‌‌ ‌‌‌number‌‌‌ ‌‌‌of‌‌‌ ‌‌‌people‌‌‌ ‌‌‌tested‌‌‌ ‌‌‌so‌‌‌ ‌‌‌far: 4,836,364

Vaccinated‌ ‌:‌ 24,534,697

*Two‌‌‌ ‌‌‌Coronavirus‌‌‌ ‌‌‌patients‌‌‌ ‌‌‌were‌‌‌ ‌‌‌Japanese‌‌‌ ‌‌‌nationals‌‌‌ ‌‌‌and‌‌‌ ‌‌‌have‌‌‌ ‌‌‌returned‌‌‌‌‌ ‌to‌‌‌ ‌‌‌their‌‌‌ ‌‌‌country‌‌‌ ‌‌‌in‌‌‌ ‌‌‌ ‌March‌‌‌ ‌‌‌2020

