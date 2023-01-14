Four ministers leaving cabinet positions 

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Four government ministers are leaving cabinet positions. The state media on Saturday reported that the office of cabinet minister’s organized farewell ceremony for departing members.
Teferi Fikre (Head of the Office of the PM and Minister for Cabinet Affairs), Dagmawit Moges (Minister for transport), Takele Uma (Minister for Mining) and Omar Hussien (Minister for Agriculture) have officially ended their role as cabinet minister.
The names of Omar Hussien and Teferi Fikre are included in the list of the newly appointed ambassadors early this week but the country to which they are appointed is undisclosed.
It is unclear if the remaining three former members of the cabinet are appointed to a Prime Ministerial role. Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs this week disclosed that 14 new ambassadors have been appointed but their names and the countries to which they are assigned are undisclosed.
Ethiopian PM Abiy Ahmed attended the farewell. State media released pictures of him posing with the departing cabinet ministers and handing them a book as gifts.
The departure of the ministers is an indication that PM Abiy Ahmed is making cabinet appointments. There have been rumors that some TPLF leaders will be included in the new cabinet. The TPLF, currently under terrorist organization designation, has ideological differences with Prime Minister Abiy Ahmed’s Prosperity Party. However, his government has given two cabinet positions to opposition parties.
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በውጩ ሀገራት ተሸሽጋቹ የሰው ደም የምታፈስሱ ነፍሰ ገዳዮች የአጋንንት ጫጩቶች ናቹህ፤ማንኛውም ሰው ስለ መልካም ሥራውም ሆነ ሥለክፉዉ መዳኘቱና አይቀሬ ነው፥፥ተራሮችም ሆኑ ውቂያኖሶች አርማጌድዮንን ሊያስቀሩት አይችሉም፥፥፤በኦሮሚያ በወሎ በትግራይ ገብታቹ ስንቱን ዘረፋቹሁት ሊጥና ቧሃቃእንኳ አልተፋቹሁም፤፤
እናንተ ና ወያኔ ባምባገነንት ልትገዙ ነው የምትፈልጉት ፥፥ወያኔም በትግራይ ሕዝብ ከመቼዉም ጊዜ በበለጠ ተጠልቷል በቅርቡ ከሥልጣን ይነሳል፤፤ነፍጠኛም ሳይወድ በግዱ ይባረራል፤፤ወንጀለኛ የፋኖ አባላት እስከወዲያኛው ይቀፈደዳሉ፤፤የሰረቁትንም ይተፋሉ፥፥
ሁሉን ያስደመመ ነገር ቢኖር ወደ ትግይራና ኦሮሚያ ዘምቶ የትግራይ ቄሳውስትን ያልገደለ፤ቤተክርስያንን ያላቃጠለ፤ቆነጃጅትን ና መነኮሳትን ያልደፈረ ፥ነዋያተ ቅድሳትንና ሌሎችም የከበሩ ንብረቶችን ያልዘረፈ ሊያጕዘዉ ያልቻለውን ያላቃጠለ፥፥የትግይራይ ተወላጆችን የፊጢኝ አሥሮ ወደ ተከዜ ወንዝ ያልወረወረ፥ሰዉን ከነነፍሱ ወደ ጥልቅ ዉሃ ያላሰጠመ፥ ቄስ ዲያቆን ማንውኛም ያማራ ወጣት እንዳታገቡ ሲሉ ነፍጠኛቹ ለሴቶቻቸው ሰይጣናዊ ማስጠንቀያ ሰጥተዋል፤፤በመሠረቱ ወንጀለኛ የሰይጣን የግብር ልጅ በመሆኑ ልጅም ያባቱን ሥራ ይሠራል እንደሚባለው የሰይጣንን ሥራ በመሥራቱ በሥራው ሌላውን ሊወክልና ሊያሥወቅስ አይገባም፤፤ሥለሆነም በመቶዎች ና ዎች የሚቆጠሩ ፋኖዎች ተሰምቶና ታይቶ የማይታወቅ አፀያፊና ሠይጣናዊ የግፍ ግፍ በመፈፀማቸውና አሁንም በዚሁ ግብር ተጠምደው ስላሉ ሁሉም በእነርሱ ቅርጫት ውሥጥ መወርወርና አንድ አድርገን ማየት የለብንም፤፤ምክንያቱም ሠይጣናዊ ሥራ የራሱ የሰይጣን ተግባራትና እሴቶች ቢሆኑ እንጂ በዓለም ላይ ከሚኖሩየ የየትኞቹም ሕብረ ብሔራት የባህልና ሃይማኖት እሴቶች ና መገለጫዎች አይደሉም፥፥ሥለዚህ ወንጀለኛ በወንጀል ሥራው መላው የብሔር አባላትን አይወክልም፤፤ በአማራ ክልልም ሆነ በኦሮሚያ የሚኖሩ ሕዝቦች ስፍር ቁጥር የሌላቸው ለዘመናት ቅድሥት ቤተክርስቲያናትን ሲያገለግሉ የነበሩና አሁንም በማገልገል ላይ ያሉ መምህራንንና ደቀመዛሙርቶቻቸውን ያስተማረ ና ወላጅ ና አልባሽ አጉራሽ የሌላቸውን ወላጅ አልባሽ አጉራሽ ሁኖ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ለቤተክርስቲያ ታሪክና ቅርስ ሲያስጠብቅና ሲያከብር ቆይቷል፤፤ደግነት ና ቸርነት መገለጫዎቹ ስለመሆናቸው ማንኛችንም አንሥተውም፤፤
እንደ ሾላ ፍሬ ያለ ድንጋይ የማይወርዱ የፖለቲካ ሊሂቃኖቹ ለገዛ ሥልጣናቸውና ጥቅማቸው ሲሉ ከተቀረው ሕዝብ ጋር ወዳልተፈለገ የጅምላ ፍጅት የርስ በርስ ጦርነት ሲማግዱት ቆይተዋል፤አሁንም ቢሆን የፈሰሰው ደም ያጠረቃቸው አይመስልም፤፤የዘመናችን ጳጳሳት እና ካህናት (በተለምዶ ማህበረ ቅዱሳን ተብሎ የሚታወቀው ማህበር የቀድሞ አባላትና የአሁኑ ጨምሮ )የርሥበርሥ ጦርነትና ዕልቂት ቀስቃሶችና ደጋፊዎች መሆናቸውን ሁላችንም የማንኵ ሀቅ ነው፤፤አንዳንዶች የዚሁ ማህበር አባላት የትግራይ ተወላጅ የሆኑ የቤተክርስያኗ መሪዎች ሊቃነ ጳጳሳትንና መምህራንን ጎሣ ተኮር በሆነ ሠይጣናዊ ተነሳሽነት ስም ይህ ጦርት ከመታሰቡ ና ከመጀመሩ በፊት የማጠልሸት ስራ ሲሰሩ ቆይተዋል፤፤
እናማ ቀሳዉስቶቻቹ በርስ በርሥ ጦርነት ካልተሳተፉ ከማህበራዊ ህይወት መገለል አለባቸው የሚለው ጥሪ ለራሳቹ ቤተክርስያን ክብር እንደሌላቹ በቃላቹ ያረጋገጣቹበት የታሪክ አጋጣሚ ነው፤፤ጦርነቱን የባረኩ አባቶቻችሁም በአንደበት ብቻ ሳይሆን በተግባር ቤተክርስቲያናቸው እንዲቃጠልና እንዲመዘበር እንዲዘረፍ፤ሴቶች እንዲደፈሩ፤፤ካህናት እንዲታረዱ ፤ክር የሰው ልጅ የፊጥኝ ታስሮ ከነህይወቱ ወደ ጥልቅ ባህር እንዲወረወር በግብር ፈቅደዋል፤፤ይህን ግፍ የፈፀሙ አካላት የነዚህ ካህናተ ሀሰት መልዕክተኞች አሥፈፃሚዎች ናቸው፤፤የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ጳጳሳትና ካህናት በቤክርስያኗ
የቀኖና ሥርዓትና ምህርት መሠረት ንስሃ ሊገቡና የበደሉትን ሕዝብ ይቅርታ ሊጠይቁ ይገባል፤፤ ፍትሓ ነገሥቱ እነርሱ የፈፀሟቸውን የመሰለ ታላቅ በደልን አጥብቆ ያወግዛል እንዲያውም ከሥልጣኑ ይለይ ነው የሚለዉ፤፤ርስት ለማሥመለሥ ያልዘመተ ካህንና ዲያቆን ሴቶች ሆይ አታግቡ ሲሉ ማድመጥ እጅጉን ያስደምማል ያስደንቃል፤፤
ካህን የሚዘምተው ቤተክርስቲያንን የሚያቃጥል ሴቶችን የሚደፍር ሃይማኖጥን ላስጥልህ የሚል ባዕድ ወራሪ ወደ ሃገር ገባ እንጂ ከሱማሌ ጋር አብሮ ምዕመናንን ከሚያርድ ከሚገድል ፥፥ከአብ ሐገራት የጦር መሣሪያ አስገብቶ የራሱን ቤተክርስያንና የሕዝበክርስቲያኑን መኖሪያ ከሚያቃጥልና ከሚዘርፍ ጋር እንዲዘምት ና አብሮ ተመሣሣይ ግፍ እንዲፅም የሚያዙ ቅዱሳት መጻሕፍት የሉም፤፤