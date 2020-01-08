Political parties, among other key stakeholders, to discuss draft schedule that Ethiopia’s election board prepared
borkena
January 8, 2020
Ethiopia’s election board announced on Wednesday that it will be meeting with stakeholders, including political parties, within the next two weeks to discuss the schedule about the next general election.
The meeting is intended to get feedback to refine the schedule. The board has already a draft schedule and time frame of the election.
When the board meets with stakeholders in the next two weeks, it will be presenting the draft for discussion. And it is after that the board will pass a decision on matters related to the schedule, according to Fana Broadcasting Corporate report which cited the Board’s Communication Affairs adviser – Solyana Shimeles.
There has been a rumor that the election board is postponing the general election to sometime in June of this year. However, the board dismissed that information shared by some media outlets as false and that it will announce dates in the future.
Meanwhile, the board this week approved compulsory guidelines/criteria that registered national and regional (a word that the election board uses to mean ethnic-based parties) parties have to fulfill. The board has undertaken reform measures after Prime Minister Abiy Amed became prime minister.
In December 2018, the board approved the political party registration guidelines with the participation of political parties (some submitted written feedbacks- according to election board).
Among the issues included in the guideline are all registered parties need to fulfill the founding member’s signature within two month and those parties who have not yet completed general congress to do so within two months and notify the election board.
There has been a divide among Ethiopians regarding postponing the next general election on grounds of security concerns in the country, and also on grounds that the national census did not take place before the election. On the other hand, there are parties, including Tigray People’s Liberation Front (TPLF) and the Oromo Liberation Front (OLF), among others, with a firm position that the election should take place on the schedule as stipulated in the constitution.
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በታለሙ ግጭቶች እየተወዛገቡ ብሔራዊ ምርጫ እና ካ01/01/2020 እስካ 01/09/2020 የተገለጸ ችግሮች ዋና ዋና
-በአባይ ግድብ ጉዳይ ላይ የኢትዮጵያ ተደራዳሪዎችና ባለሙያዎች እየተወዛገቡ ኢትዮጵያ፣ ግብጽ እና ሱዳን በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ የሶስትዮሽ ውይይት በካርቱም ከተማ የሶስቱ ሀገራት ውሃ ሚኒስትሮች በካርቱም በግድቡ ውሃ አሞላል እና አለቃቀቅ ዙሪያ ትኩረት በማድረግ መወያየታቸው ተነግሯል። የኢትዮጵያ፣ ግብጽ እና ሱዳን ውሃ ሚኒስትሮች በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ በካርቱም ከተማ ያካሄዱት የሶስትዮሽ ውይይት ምን ውጤት እንዳስገኘ የተገለጸ ነገር የለም። ይህ
የተፈናቀሉ የእኛ የእርሻ ቦታ ነበር በአለም ባንክ እና አሜሪካ ታዛቢነት ከሚካሄዱት አራት ስብሰባዎች ሶስተኛው መሆኑ ይታወቃል። ይሕ በእንዲህ እንዳለ ሶስቱ ሀገራት ቀደም ሲል በነበረ ስብሰባቸው ማጠናቀቂያ ላይ ባወጡት መግለጫ የዓባይ ውሀ ተፈጥሯዊ ፍሰቱ በድርቅ ወይም በሌላ ምክንያት ቢዛባ ግብፅ ማግኘት ይገባኛል የምትለውን የውሀ መጠን እንዳይነካ 01/15/2020 ሽፋን የሚሰጥ መመሪያ ሲፈጸም ::
– በአፋር ዴርኤብ ቀበሌ የኦሮሚያ ልዩ ሃይሎች አንድ አዛውንትን በጥይት አቆሰሉ በአፋር ዴርኤብ ቀበሌ የኦሮሚያ ልዩ ሃይሎች አንድ አዛውንትን በጥይት ማቁሰላቸው ተሰማ። እንዲህ አይነቱ ጥቃት ሲፈጸም የዛሬው የመጀመሪያ አይደለም ። የኦሮሚያ ክልል ወደ አፋር አዋሳኝ ወረዳዎች በየጊዜው ነዋሪዎቹን ለማስገባት የሚያደርገው ጥረት ለጥቃቱ ምክንያት ነው ይላሉ። እንዲህ አይነቱ ወሰንን አልፎ የመግባት ልማድ ደግሞ ለግጦሽ ሳር ፍለጋ ሳይሆን ሁሉንም ሰብስቦ የመያዝና የመስፋፋት ፍላጎት ነው ብለዋል። የዴርኤብ ቀበሌ ወደ አዋሽ አርባና አዋሽ ሰባት የመግቢያ ዋና ቁልፍ ቦታ በመሆኗ ሁልጊዜም የነእሱ የጥቃት ሰለባ ትሆናለች ሲሉ ምንጮቹ ጨምረው ገልጸዋል። እንዲህ አይነቱ ጥቃት ሲፈጸም ደግሞ የክልሉም ሆነ የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ሳያውቁት የሚፈጸም ነገር የለም ይላሉ::
-በኦሮሚያ በስለት ታርደው ምዕራብ ኦሮሚያ ደምቢዶሎ ዞን የሌላ ክልል ተወላጆች ናችሁ በሚል እየተፈጸመ ያለው አሰቃቂ ግድያና ማፈናቀል እየተባባሰ
በዞኑ መምጣቱ ገበያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢው ሰሞኑን ሁለት ሰዎች በስለት ታርደው እንዲገደሉ መደረጉ ውጥረቱን አባብሶታል ። ከባድ ድብደባ የደረሰባቸው እናትና አባቱን ለመጠየቅ ከደብረማርቆስ ዩኒቨርስቲ ትምህርቱን አቋርጦ የመጣው ልጃቸውም የወላጆቹ እጣ ፋንታ ደርሶት በደረሰበት ድብደባ ለከባድ ጉዳት መዳረጉንም ገልጸዋል። በአከባቢው ካለው ውጥረት ጋር ተያይዞ ከቀያቸው የሚፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መጥቷል፥ ባለፈው አንድ ሳምንት ብቻ እንኳ 200 የሚደርሱ ነዋሪዎች ከመኖሪያቸው እንዲፈናቀሉ ሆኗል።
-የወላይታ ዞን ሕዝብ ላቀረበው የዞንነት ጥያቄ እየተሰጠው ያለው የሃይል እርምጃ አስቆጥቶታል። የወላይታ ዞን ሕዝብ ላቀረበው የዞንነት ጥያቄ እየተሰጠው ያለው የሃይል እርምጃ እንዳስቆጣው ነዋሪዎች ገለጹ። ነዋሪዎቹ ለኢትዮ 360 እንደገለጹት በዞኑ የተሰማራው የጸጥታ ሃይል ነዋሪውን መተንፈሻ አሳጥቶታል። በላባቸው ሰርተው የሚኖሩ የቀን ሰራተኞች ሁሌም ስራ ከሚጠባበቁበት ቦታ አትቁሙ በሚል በጸጥታ ሃይሉ የሚደርስባቸው ድብደባ የነዋሪውን ትዕግስት እየተፈታተነው ነው ያላሉ። ከምሽቱ ሁለት ሰአት ጀምሮ ምንም አይነት የንግድ እንቅስቃሴ እንዳይኖር በሚል የተላለፈው ውሳኔ የዞኑን ኢኮኖሚ ሽባ እንዳደረገውም ይገልጻሉ። የዞኑ ወጣቶች በሰላማዊ መንገድ ላቀረቡት ጥያቄ እየተሰጣቸው ያለው ምላሽ በዱላ መሆኑ እንዳስቆጣቸው ይናገራሉ። ከምሽቱ ሶስት ሰኣአት በኋላ አንድም ሰው በአካባቢው ሲንቀሳቀስ መገኘት የለበትም በሚል::
-በጅማ ዩኒቨርስቲ የተጀመረው የትምህርት ማቆም አድማ ቀጥሏል።በጅማ ዩኒቨርስቲ የተጀመረው የትምህርት ማቆም አድማ መቀጠሉ ተሰማ። በዩኒቨርስቲው አድማውን እያደረጉ ያሉት የቴክኖሎጂ ኢኒስቲትዩት ተማሪዎች መሆናቸውን ነው የኢትዮ 360 የመረጃ ምንጮች የሚናገሩት። በዋናነት የትምህርት አድማው የተጀመረው የኦሮሚያ ክልል ተማሪዎች በክልላቸው መመደብ አለባቸው የሚል ነው። ተማሪዎቹ ወደ ክልላቸው ተመልሰው ካልተመደቡ ትምህርት አንጀምርም የሚል አቋም መያዛቸው ነው የተገለጸው። ከዚህም ሌላ ይሄንን የትምህርት ማቆም አድማ እየመራ ያለውና ራሱን ቄሮ ብሎ የሚጠራው ቡድን በግቢው ውስጥ ያሉ ሁሉም ተማሪ እስከ ታህሳስ 25/2012 ግቢውን ለቀው እንዲወጡ ግቢው ውስጥ እንዲበተን ባደረገው ወረቀት አማካኝነት ትዕዛዙን አስተላልፏል። ይሄ ደብዳቤ መበተኑን ተከትሎ::
-በኦሮሚያ ክልል በሚገኙና በድሬደዋ ዩኒቨርስቲዎች የሞቱት ተማሪዎች 10 ብቻ ናቸውን ?
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በኦሮሚያ ክልል በሚገኙና በድሬደዋ ዩኒቨርስቲዎች ተከሰተ የተባለው ችግር በማህበራዊ ሚዲያዎች እንደሚራገበው ወሬ አይደለም ሲል የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚኒስቴሩ የኮሚኒኬሽን ክፍል ሃላፊ አቶ ደቻሳ ጉርሙ እንደሚሉት በዩኒቨርስቲዎቹ ችግሮቹ አሉ ነገር ግን ችግሮቹ መገናኛ ብዙሃኑ እያወሩት ባሉበት የሞቱት ልክ አይደለም። በዩኒርስቲዎቹ ትምህርት ተቋርጧል እየተባለ የሚነዛው ወሬም ትክክለኛ ያልሆነና አብዛኞቹ ዩኒቨርስቲዎች በሰላማዊ መንገድ የመማር ማስተማሩን ስራ እያከናወኑ ነው ሲሉ መረጃዎቹን አስተባብለዋል። በዩኒቨርስቲዎቹ የሞቱት 10 ተማሪዎች ብቻ ናቸው በዩኒቨርስቲዎቹ በየቀኑ ከሚፈጠሩት ችግሮች ጋር በተያያዘ::
–በአምቦ ዩኒቨርስቲ በተማሪዎችና በፌደራል ሃይሎች መካከል በተነሳው ግጭት ከሁለቱም ወገኖች በርካቶች ተጎዱ።በአምቦ ዩኒቨርስቲ በተማሪዎችና በፌደራል ሃይሎች መካከል በተነሳው ግጭት ከሁለቱም ወገኖች በርካታ ቁጥር ያላቸው ሰዎች መጎዳታቸውን መረጃዎች አመለከቱ። በአካባቢው የነበሩት ተማሪዎች ከሆነ ችግሩ የተቀሰቀሰው ታህሳስ 1/2012 አራት ከአማራ ክልል የመጡ ተማሪዎች በስለት ተወግተው ወደ ክሊኒክ ይወሰዳሉ። ይህንን ጉዳት ያደረሱ ተማሪዎች ደግሞ ተሰብስበው እንዲታሰሩ ይደረጋል። ወንጀል ፈጽመዋል ተብለው የታሰሩት ተማሪዎች በአስቸኳይ ይፈቱ በሚል ባለፈው ረቡዕ በግቢው ውስጥ ግርግር ለመፍጠር መሞከሩንም ነው ተማሪዎች የሚናገሩት። ጠዋት ላይ በግቢው የተፈጠረው ተቃውሞም ተማሪዎቹ ይፈቱ አለበለዛም ትምህርት አንማርም የሚል ነው::
-በራያ አላማጣና አካባቢው እየተካሄደ ያለው አፈና እየተጠናከረ መምጣቱን የአካባቢው ነዋሪዎች ገለጹ። ነዋሪዎቹ እንዳሉት አፈናው በዋናነት የሚካሄድባቸው አካባቢዎች በራያ አላማጣ በገጠርና በከተማ፣በራያ ኦፍላና ኮረም ከተማ፣ራያ አዘቦና ጨርጨር ከተማ መሆናቸውንም ገልጸዋል። አፈናው በጣም ተጠናክሮ እየተካሄደ ያለው ግን በማዕከላዊ ራያ አላማጣ አካባቢ መሆኑን ተናገረዋል። እንዲህ አይነቱ አፈና በሰኔ 2010 ነው የተጀመረው የሚሉት ነዋሪዎቹ እስካሁንም ከ2ሺ በላይ የሚሆኑ ነዋሪዎች መታፈናቸውን ይገልጻሉ። ከታፈኑት ውስጥ በሕይወት መኖርና አለመኖራቸው የማይታወቀው በርካቶች ናቸው ይላሉ። የአላማጣና የራያ አላማጣ ወረዳ የኢየሱስ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪን ጨምሮ በርካታ ሰዎች መታገታቸው::
-በወሎ ዩኒቨርስቲ ትላንት በተቀሰቀሰው ግጭት እጃቸው አለበት የተባሉ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ።- የዩኒቨርስቲው ፕሬዝዳንት:: በወሎ ዩኒቨርስቲ ትላንት በተቀሰቀሰው ግጭት እጃቸው አለበት የተባሉ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የዩኒቨርስቲው ፕሬዝዳንት አስታወቁ። ፕሬዝዳንቱ ዶክተር አባተ ጌታሁን እንዳሉት ትላንት ማለዳ በዩኒቨርስቲው ለተቀሰቀሰውና ለአንድ ተማሪ ህይወት መጥፋት ብሎም ለሌሎች መቁሰል ምክንያት ለሆነው ግጭት እጃቸው አለበት የተባሉ ተባባሪዎች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርጓል። በተጠርጣሪዎቹ ላይ የሚደረገው ምርመራ እንደተጠናቀቀም መረጃው ለህዝቡ ይፋ ይሆናል ብለዋል ፕሬዝዳንቱ። በዩኒቨርስቲዎች ደረጃ ችግሮች መፈጠር የጀመሩት በ2008 ነው የሚሉት ፕሬዝዳንቱ ዶክተር አባተ ጌታሁን እነዚህ ግጭቶች የብሔር መልክን እንዲይዙ ማድረግ ከተጀመረ ግን አንድ ወር ይሆነዋል ብለዋል።
-በደቡብ ጎንደር ዞን ከቤንሻንጉልና ኦሮሚያ አዋሳኝ የተፈናቀሉ የአማራ ክልል ተወላጆች የሚረዳቸው አተው እየተሰቃዩ በደቡብ ጎንደር ዞን በደብረታቦር ከተማ ከቤንሻንጉልና ኦሮሚያ አዋሳኝ ተፈናቅለው በአካባቢው የሰፈሩ የአማራ ክልል ተወላጆች የሚረዳቸው አተው እየተሰቃዩ መሆኑን ገለጹ። ተፈናቃዮቹ ከኦሮሚያና ከቤንሻንጉል አዋሳኝ አካባቢዎች ተፈናቅለው ከመጡ አመት እንደሆናቸው ይናገራሉ። በአንድ አመት ውስጥ አራት ጊዜ ከተሰጣቸው በአንድ ሰው 15 ኪሎ ስንዴና ግማሽ ሊትር ዘይት ውጪ ምንም አይነት ድጋፍ አለማየታቸውን በምሬት የሚናገሩት። ለዞኑም ሆነ ለእምባ ጠባቂ ተቋም ያስገቧቸው ደብዳቤዎችና ያቀረቧቸው ጥያቄዎች እስካሁን ምንም አይነት ምላሽ እንዳላገኙ ይናገራሉ። በየአብያተ ክርስቲያናት ለመጠለል የሚያደርጉት ሙከራም በጸጥታ ሃይሉ ድብደባ እንዲበተን እንደሚደረግ ይናገራሉ።
-በአምቦ ዩኒቨርስቲ በተማሪዎችና በፌደራል ሃይሎች መካከል በተነሳው ግጭት ከሁለቱም ወገኖች በርካታ ቁጥር ያላቸው ሰዎች መጎዳታቸውን መረጃዎች አመለከቱ። በአካባቢው የነበሩት ተማሪዎች ለኢትዮ 360 እንዳደረሱት መረጃ ከሆነ ችግሩ የተቀሰቀሰው ታህሳስ 1/2012 አራት ከአማራ ክልል የመጡ ተማሪዎች በስለት ተወግተው ወደ ክሊኒክ ይወሰዳሉ። ይህንን ጉዳት ያደረሱ ተማሪዎች ደግሞ ተሰብስበው እንዲታሰሩ ይደረጋል። ወንጀል ፈጽመዋል ተብለው የታሰሩት ተማሪዎች በአስቸኳይ ይፈቱ በሚል ባለፈው ረቡዕ በግቢው ውስጥ ግርግር ለመፍጠር መሞከሩንም ነው ተማሪዎች የሚናገሩት። ትላንት ጠዋት ላይ በግቢው የተፈጠረው ተቃውሞም ተማሪዎቹ ይፈቱ አለበለዛም ትምህርት አንማርም የሚል ነው። ተማሪዎቹን ለማረጋጋት በግቢው ተሰማርቶ የነበረው ::
-በሞጣ የ4 መስጊዶች መቃጠል የሀይማኖት ግጭት ለመቀስቀስ ያለመ መሆኑ
ድርጊቱ በተፈጸመበት ጊዜ ከቀኑ 11 ሰአት አካባቢ በሞጣ ከተማ በሚገኘው የጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን መቅደስ ውስጥ እሳት ይነሳል። በእሳት አደጋውም በመቅደስ ውስጥ የነበሩት ነዋየ ቅድሳት መቃጠላቸውን ይናገራሉ። እሳቱን የአካባቢው ነዋሪ ተረባርቦ ካጠፋ በኋላ ሌላ ተጨማሪ ችግር እንዳይፈጠር የአካባቢው ፖሊስ የነበረውን ግርግር ማርገቡን ገልጸዋል። የከተማዋ ነዋሪዎች ወደቤታቸው እንዲገቡ ማድረጉንም ነው የገለጹት። በዚያው ቀን ምሽት ግን 2 ሰአት ተኩል አካባቢ አራት መስጊዶችና ማርዘነብ ሆቴል እንዲሁም ከሶስት በላይ ሱቆች በእሳት መቃጠሉ::
– በአዲስ አበባ ሰሚት አካባቢ በሕገወጥ መንገድ የሚካሄደው መሬት ወረራ ከጊዜ ወደ ጊዜ ሰሚት አካባቢ እየተጠናከረ መምጣቱን የአካባቢው ነዋሪዎች ገለጹ። ነዋሪዎቹ እንዳሉት በአካባቢው በማህበር ተደራጅተው ቦታውን ያገኙት በ1985 በደርግ ዘመን ነበር። ሰሚት ፌል ስቶን ሪል ስቴት አካባቢ ቤት የመገንባቱን ስራ ጨርሰው በአካባቢው መኖር የጀመሩትም ከ1995 ጀምሮ መሆኑንም ነዋሪዎቹ ይናገራሉ። አሁን ላይ ግን ከየት እንደመጡ የማይታወቅ ወጣቶች በቡድን በመሆን አካባቢው የእኛ የእርሻ ቦታ ነበር በሚል ያገኙትን ክፍት ቦታ ሁሉ በማጠር ላይ መሆናቸውን ይገልጻሉ። ቦታውን ማጠር ብቻ ሳይሆን በገዛ ፈቃዳቸው ቤቶችን እየገነቡ መሆኑን ይናገራሉ። የቤት ግንባታውን ሲያካሂዱ ደግሞ ለነዋሪዎቹ መውጫ መንገድ እንኳን ጋር በተያያዘ ምርጫው ይራዘም አይራዘም የሚል መብት የለው ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እንደ ሃገር ካሉ ችግሮች ጋር በተያያዘ ምርጫው ይራዘም አይራዘም የሚል መብት እንደሌለው የቦርዱ የኮሚኒኬሽን አማካሪ ታወቁ የቦርዱ አቅም ውስን ነው ያሉት የኮሚኒኬሽን አማካሪዋ ወይዘሪት ሶሊያና የቦርዱ ሃላፊነት ምርጫው በተወሰነለት የጊዜ ገደብ ማካሄድና ለፖለቲካ ፓርቲዎች ድጋፍ መስጠት ነው ይሄ ማለት ግን ቦርዱን ኣንደ ሃገር ያሉ ችግሮች አያሳስቡትም ማለት አይደለም የምርጫ አስፈጻሚዎችን በየቦታው ከማሰማራት ጀምሮ ቦርዱ በየክልሎቹ ከሚያከናውናቸው ተግባራት ጋር በተያያዘ የጸጥታ ጉዳዩ ይመለከተዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ግን ቦርዱ ከሚመለከታቸው የጸጥታ አካላት ጋር በመወያየት የሚያጋጥሙትን ችግሮች ለመፍታት ይሞክራል ።
የአገር አቀፍና የክልል ፓርቲዎች ማሟላት ያሉባቸው ግዴታዎች መመርያ ምርጫ ቦርድ ለመፍታት አረና በምርጫው እንዳይወዳደር ለማድረግ ህወሃት እየሰራ ነው። አረና ትግራይ ለሉአላዊነትና ዲሞክራሲ በምርጫው እንዳይወዳደር ለማድረግ ህወሃት እየሰራ ነው ሲሉ ሊቀመንበሩ አቶ አብርሃ ደስታ ገለጹ። የክልሉ ምክትል ፕሬዝዳንት በግልጽ ተቃዋሚ አንፈልግም ብለው አውጀዋል የሚሉት አቶ አብርሃ ይሄ ማለት አረና በትግራይ ክልል መወዳደር አይችልም ማለት ነው ሲሉ ገልጸዋል። ህወሃት ፓርቲያቸውን አሸባሪ፣ህገ መንግስቱን ለመናድ የተነሳ በሚል መፈረጁንም ተከትሎ በፓርቲያቸው ላይ እየተደረገ ያለው ማስፈራራትና ዛቻ መቀጠሉን ይናገራሉ። በተደጋጋሚም በአባላቶቻቸውና ደጋፊዎቻቸው ላይ የሚደረገው እስርና ድብደባም የዚሁ አካል ነው ይላሉ አቶ አብርሃ ደስታ። ለአንድ ወር ታስረውና ሲደበድቡ ቆይተው የተለቀቁት 13 እስረኞች የዚህ ማሳያ ሲሆኑ::
–..ህወሃት….
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–…ህወሃት……..